Reuters: Türkiye'de düzenlenecek olan Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün başlıyor

Reuters haber ajansına göre, Türkiye'de üst düzey bir hükümet yetkilisi Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin bir sonraki aşamasının Pazartesi günü ilerleyen saatlerde başlayacağını açıkladı. Görüşmelerle ilgili daha fazla detay paylaşılmadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kiev ve Moskova arasındaki bir sonraki müzakere toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalındı.,

Telefon görüşmelerinde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Türkiye'de yapılacak görüşmelerde egemenlik ve toprak bütünlüğü konusunda ısrarcı olmaya devam edeceklerini söyledi.

Zelenskiy, "Müzakerelerdeki önceliklerimiz biliniyor: Hiç şüphesiz egemenlik ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü. Etkin garantiler bir zorunluluk. Tabii ki amacımız mümkün olduğunca çabuk ülkemizde barış ve normal yaşama dönmek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Türkiye'de bir araya geleceğini belirterek, "Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Ukraynalı müzakerecilerden David Arakhamia Facebook hesabında, "Bugün yapılan videolu müzakerelerde, iki delegasyonun yüz yüze müzakerelerinin bir sonraki turu, 28-30 Mart'ta Türkiye'de yapılacak" diye yazdı.

Rusya'nın baş müzakerecisi Vladimir Medinski de Telegram üzerinden Ukrayna ile görüşmeleri doğruladı, ancak müzakereler için 29-30 Mart tarihlerini verdi.

Görüşmeden neler bekleniyor?

Ukrayna'nın Başkanlık Ofisi'nin yardımcı yöneticisi Ihor Zhovkva, Türkiye'nin bu görüşmelerde Ukrayna'nın güvenliği için garantörlük sağlayacak ülkelerden biri olabileceğini açıkladı.

Ukrayna müttefiklerinden gelecekte olası bir saldırıdan korunmasını sağlayacak yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri istiyor.

Avrupa Politika Analizi Merkezi'nde (CEPA) Müsafir Öğretim Görevlisi Olga Lautman, Rusların çatışmayı sonuçlandırmaya niyetli olmadığı yorumunu yapmıştı.

Ukrayna, işgalin başlamasından bu yana Rusya ile önceki görüşmeleri "çok zorlu" olarak nitelendirdi.

İki müzakere heyeti arasındaki ilk tur müzakereler Rusya'nın müttefiki olan Belarus'ta yapılmıştı.

Ancak savaşı sona erdirmek için yürütülen diplomatik girişimlerde Türkiye de rol oynadı. Rusya, Ukrayna ve Türk dışişleri bakanları 11-13 Mart'taki Antalya Diplomasi Forumu öncesinde bir araya gelmişti.

Geçen hafta Brüksel'de gerçekleştirilen NATO zirvesi sonrası gazetecilerin srularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'nin iki tarafla da temasının devam ettiğini belirtmişti.