Reklam gelirinin düşmesi istifa getirdi! Youtube CEO'su Susan Wojcicki görevi bıraktı

Çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu olan YouTube'un reklam gelirinin düşmesinin ardından CEO Susan Wojcicki istifa etti. 54 yaşındaki Wojcicki'nin yerine yardımcısı Neal Mohan'ın geleceği belirtildi.

Teknoloji devi Google'ın ilk çalışanlarından biri olan ve dünyaca ünlü çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu Youtube'ın CEO'su Susan Wojcicki, çalışanlara gönderdiği bir e-postada istifa ettiğini duyurdu. 54 yaşındaki Wojcicki'nin yerini yardımcısı Neal Mohan alacağı açıklandı.

Wojcicki, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün, Google'da yaklaşık 25 yıl geçirdikten sonra, yeni bir sayfa açmak için geri adım atıyorum. YouTube insanları bir araya getiren dünya çapındaki yaratıcılardan her gün ilham alıyorum. Bu inanılmaz topluluğun ön sıralarında yer almak benim için bir onurdu." ifadelerini kullandı.

REKLAM DÜŞMESİNİN ARDINDAN İSTİFA GELDİ

Wojcicki'nin istifası, YouTube'un reklam gelirinin TikTok ve Facebook'un reels gibi kısa biçimli video hizmetleri ve Netflix gibi platformların izlenme süresi için yoğun rekabetin ortasında ikinci çeyrekte düşmesi sonrası geldi.

2014'TEN BU YANA CEO'YDU

Wojcicki e-postada, "aile, sağlık ve kişisel projelere" odaklanacağını ve Alphabet'te danışmanlık rolü üstlenmeyi planladığını söyledi. Daha önce Google'da reklam ürünlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Wojcicki, 2014'te YouTube'un CEO'su olmuştu.

YOUTUBE SHORTS VE MUSIC'E ODAKLANMIŞTI

Google'a 2008'de katılan Stanford Üniversitesi mezunu olan Mohan ise, YouTube'da Shorts ve Music'i oluşturmaya odaklanmıştı. CEO değişikliği Google hisselerinde yüzde 1'den daha az düşüşe neden oldu.