Refah sınır kapısında bekleyen ambulanslar yaralı Filistinlileri kabul etti
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, Refah sınır kapısından Mısır'a girmek için kuyrukta bekleyen ambulanslar, Mısır tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gelen yaralı Filistinlileri kabul etti.
GAZZE, 1 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, Refah sınır kapısından Mısır'a girmek için kuyrukta bekleyen ambulanslar, 1 Kasım 2023.
Bir güvenlik kaynağına göre, Mısır Çarşamba günü Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek bağlantı noktası olan Refah sınır kapısında, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gelen yaralı Filistinlileri kabul etti.
Kaynak: Xinhua / Dünya