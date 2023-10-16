Refah Sınır Kapısı Halen Kapalı, Filistinliler Tahliye İstiyor

Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah sınır kapısının hala kapalı olduğu ve Filistinlilerin tahliye taleplerinin arttığı belirtiliyor. Mısır'ın sıkı kontrolü nedeniyle geçişlerin yapılamadığı kapının açılması için çağrılar yapılıyor.

Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan ve Mısır’a geçişi sağlayan Refah sınır kapısında çok sayıda Filistinli toplandı.

İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirmeyi planladığı kara harekatı öncesinde Refah sınır kapısı, Filistinlilerin tahliyesini sağlamak için büyük önem taşıyor.

Refah, Gazze’nin İsrail kontrolünde olmayan tek sınır kapısı.

Ancak Mısır, bu geçişi Hamas ile savaş halinde olduğu için çok sıkı bir şekilde kontrol ediyor.

Refah sınır kapısı, geçmek için bekleyen kalabalığa ve Mısır tarafından gıda, tıbbi malzeme ile yakıtın Gazze'ye girmesine izin verilmesi yönündeki artan çağrılarına rağmen halen kapalı.

Mısır, İsrail ile 2007 yılında gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında Refah sınır kapısını kontrol ediyor; ancak Gazze’ye geçiş yapan her araç İsrail tarafından silah taşımadığından emin olunması için sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

Mısır, görevlilerinin güvenliğine dair bir teminat verilmediği müddetçe sınır kapısını açmayacağını çok açık bir şekilde dile getirdi.

Geçen hafta medyada yer alan haberlerde sınır kapısının İsrail’in hava saldırılarının hedefi olduğu aktarılmıştı.

ABD: Çok kısa bir süre açık kalabilir

ABD medyasında yer alan haberlerde Refah sınır kapısının açılabileceği, böylece operasyon öncesi Filistinlilerin geçişinin sağlanabileceği ve insani yardımın buradan Gazze’ye girebileceği belirtildi.

Pazar günü Mısırlı yetkililerle konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze’ye yardım gönderilmesi için Mısır sınır kapısının açılabileceğini söylemişti; ancak zamanlama ve detay vermemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise kendi vatandaşlarına yönelik yaptığı açıklamada Refah sınır kapısının çok kısıtlı bir süre açık kalacağını, bu yüzden imkanı olanların Gazze’nin güneyine doğru hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Diğer iki kapı İsrail kontrolünde

Gazze’ye Refah sınır kapısı dışında kuzeyindeki Erez ve ticari amaçlı kullanılan Kerem Şalom kapılarından geçiş sağlanabiliyor.

Bu iki kapı da İsrail tarafından kontrol ediliyor. İkisi de şu an kapalı.

Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısında Erez kapısı ağır hasar görmüştü.

Refah sınır kapısı, Gazze’nin en güneyinde yer alıyor ve Mısır’ın Sina yarımadasına açılıyor. Sınırın iki tarafındaki şehrin ismi de Refah olarak geçiyor.

Kamyonlar dolusu insani yardım sınırın Mısır tarafında geçmek için bekletiliyor.

Normalde Refah sınır kapısı Hamas ve Mısır tarafından kontrol edilse de İsrail geçişi kapının etrafını bombalayarak engelleyebiliyor.

Kapı neden kapalı?

Mısır medyası geçişin 9 ve 10 Ekim’de İsrail’in düzenlediği hava saldırılarının ardından kapatıldığını belirtti; saldırılar sonucunda hem Mısır hem de Filistin tarafında yaralananlar olduğu aktarıldı.

12 Ekim’de ise Mısır, İsrail’den geçişin sağlanması için hava saldırılarını sonlandırmasını istedi ve personelinin güvenliği sağlanana kadar kapının açılmayacağını aktardı.

Batılı devletler, yabancı pasaport sahiplerinin geçişinin sağlanması ve Gazze’ye insani yardımın ulaşması için kapının açılmasını talep ediyor.

İsrail ise Hamas militanlarının Gazze’yi terk etmesini önlemek ve Gazze’ye giren bütün kamyonların kontrol edilmesini istiyor.

Mısır ise Filistinlilerin yaratabileceği göçmen akımından ve İslamcı militanların ülkeye giriş yapmasından endişe ediyor.

Mısır, Hamas’ın Müslüman Kardeşler’in bir kolu olarak kurulması yüzünden örgüt ile gerilimli bir ilişkiye sahip.

Aynı zamanda Hamas’ın üzerinde İran’ın etkisinin büyük olduğunu öne süren Mısır, İran’ın bölgedeki gücünü artırmasını istemediği için Hamas’a temkinli yaklaşıyor.

Normalde Refah sınır kapısından geçmek isteyen Filistinlilerin 2-4 hafta önce başvuruda bulunması gerekiyor.

Birleşmiş Milletler’e göre Mısır Ağustos 2023’te 19.608 kişinin çıkmasına izin verdi; 314 kişiye ise ret verdi.