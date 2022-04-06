Rapor: Dünya Genelindeki Tüketiciler Mobil Oyunlara İlk Çeyrekte 22 Milyar ABD Doları Harcadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rapor: Dünya Genelindeki Tüketiciler Mobil Oyunlara İlk Çeyrekte 22 Milyar ABD Doları Harcadı

Xinhua - Dünya
 - Güncelleme:
Rapor: Dünya Genelindeki Tüketiciler Mobil Oyunlara İlk Çeyrekte 22 Milyar ABD Doları Harcadı

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Küresel uygulama pazarı veri sağlayıcısı Data.ai'nin verilerine göre, mobil oyunlara yapılan toplam harcama, dünya genelinde Ocak-Mart döneminde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 42'lik artışla 22 milyar ABD dolarına ulaştı. Rapora göre Çin, ABD ve Japonya, App Store ve Google Play'de tüketici harcamalarında dünyanın en büyük pazarları oldu. Raporda, harcamalarda en […]

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Küresel uygulama pazarı veri sağlayıcısı Data.ai'nin verilerine göre, mobil oyunlara yapılan toplam harcama, dünya genelinde Ocak- Mart döneminde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 42'lik artışla 22 milyar ABD dolarına ulaştı. Rapora göre Çin, ABD ve Japonya, App Store ve Google Play'de tüketici harcamalarında dünyanın en büyük pazarları oldu. Raporda, harcamalarda en fazla artışın Asya Pasifik bölgesindeki tüketicilerin iOS cihazlarında görüldüğü ifade edilerek, harcamaların bu senenin ilk çeyreğinde çeyrek bazında yüzde 10 arttığı da kaydedildi.

Xinhua / Dünya

Tam Gemi Şok Denemeleri, Nisan, Ocak, Mart, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title