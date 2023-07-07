Rahul Gandi, karalama kampanyası nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı
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Hindistan'da muhalif lider Rahul Gandi, Başbakan Narendra Modi'ye yönelik karalama kampanyası nedeniyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gandi'nin infaz erteleme talebi reddedildi.
Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin rakibi olarak görülen muhalif lider Rahul Gandi'nin karalama kampanyası nedeniyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada infaz erteleme talebi, eyalet mahkemesince reddedildi.
BBC'nin haberine göre Gujarat Yüksek Mahkemesi, 2019'da Modi'nin soyadıyla dalga geçtiği gerekçesiyle açılan davada hapis cezası verilen Gandi'nin infaz erteleme talebine ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, Gandi'nin infaz erteleme talebinin reddedildiği belirtilerek, karar "adil ve uygun" olarak nitelendirildi.
Hapse çarptırılmasının ardından milletvekilliği düşen Gandi, infazın ertelenmemesi halinde 2024'te yapılması planlanan ulusal seçimlere katılamayacak.
Muhalif liderin üst mahkemeye itirazda bulunması bekleniyor.
Başbakan Modi'nin soyadıyla dalga geçtiği gerekçesiyle Gandi hakkında Mart 2019'da karalama davası açılmış, muhalif lider iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.