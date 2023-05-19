Quad Liderler Zirvesi, Borç Limiti Görüşmeleri Nedeniyle İptal Edilen Toplantının Ardından Hiroşima'da Gerçekleştirilecek

NEW ABD Başkanı Joe Biden'ın borç limiti görüşmeleri nedeniyle iptal edilen Quad Liderler Zirvesi yarın Hiroşima'da gerçekleştirilecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Piere, yazılı açıklamasında, Biden'ın Kongre liderleriyle "borç limiti" görüşmeleri nedeniyle Avustralya gezisini ertelemek zorunda kalmasının ardından Quad liderlerinin yarın zirveyi Hiroşima'da düzenleme konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Biden'ın bu kapsamda yarın Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Hindistan Başbakanı Nerandra Modi ile Quad ittifakı kapsamında üçüncü kez yüz yüze bir araya geleceğini aktaran Jean-Pierre, liderlerin stratejik değerlendirmelerin yanı sıra güvenli dijital teknolojiler, altyapı kapasitesi geliştirme ve denizcilik alanlarındaki işbirliklerini masaya yatıracaklarını belirtti.

Quad Liderler Zirvesi'nin 24 Mayıs'ta Avustralya'nın Sydney kentinde yapılması bekleniyordu. Ancak Biden, "borç limiti" konusunda yapacağı görüşmeler nedeniyle Avustralya ve Papua Yeni Gine ziyaretlerini iptal etmişti.

Biden, G7 zirvesi kapsamında Hiroşima'da bulunuyor.

"Demokrasi yayı"

ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu Quad, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifakın üyeleri, düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyor.