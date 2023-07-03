Qu Dongyu, FAO Genel Direktörü olarak tekrar seçildi

Qu Dongyu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Konferansı'nda tekrar Genel Direktör olarak seçildi. Qu, FAO'yu küresel gıda güvenliği ve tarımsal kalkınma konularında aktif olarak yönlendirmeye devam etmektedir.

ROMA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Qu Dongyu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Konferansının Roma'da devam eden 43. oturumunda Pazar günü, tekrar FAO Genel Direktörü olarak seçildi.

İlk olarak Haziran 2019'da FAO'nun başına geçen Qu, bu göreve gelen ilk Çinli.

Qu, görevi üstlenmesinden bu yana FAO'yu, küresel gıda güvenliğiyle ilgili sorunları çözmeye ve başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerin gıda ve tarımsal kalkınmasına katkıda bulunmaya aktif olarak yönlendirdi. Çalışmaları, FAO üye ülkeleri tarafından geniş ölçüde kabul gördü.

1945 yılında kurulan ve merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan FAO, gıda ve tarım alanında işbirliğine önderlik eden uzman bir BM kuruluşu. Örgüt, küresel gıda ve tarım politikası alışverişi, standart belirleme, bilgi toplama ve istatistik alanlarında hayati rol oynuyor.