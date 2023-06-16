- Putin: "Yahudi dostlarım Zelenskiy'den utanıyor"

" Ukrayna'nın yakında kendine ait silahı kalmayacak"

ST. PETERSBURG - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Nazilerle birlikte hareket ettiğini belirterek, "Yahudi dostlarım Zelenskiy'den utanıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomik Forumu'na katıldı. Forumda konuşan Putin, savaşın başlamasının ardından global markaların Rusya'dan çekilmesine ilişkin, "Bazı uluslararası markalar baskılardan çekinerek Rusya'dan çekildi. Biz kimseyi Rusya pazarından dışarı atmadık. Herkesin kendi adına seçim kararı vardı. Ancak bu baskılara kulak asmayanlar da oldu. Onları artık yerli şirketlerimiz olarak görüyoruz" dedi.

Global şirketlerin ülkesinde yeniden faaliyetlerine devam edebileceğini belirten Putin, "Rusya yabancı şirketlerle rekabetten korkmuyor. Ancak geri dönmeleri halinde Rus pazarından çekilmekle ortaya koydukları davranış göz önünde bulundurulacak. Rus işletmeler bu işin başında global markaların çekilmesinin kendilerine zarar vereceğini, rekabet ortamının zayıflayacağını söylüyordu. Programlarımızla bu durum değişti. Rusya'daki işletmeler şimdi onların geri dönmelerini istemiyor. Çünkü onlardan boşalan alanları bu işletmeler doldurdu. Rusya zaten üretiyordu. Sadece markalar değişti" diye konuştu.

"Rusya, dünya ekonomisinde var olmaya devam edecek"

Çok kutuplu dünya düzeninin güçlendiğini belirten Putin, "Bu kaçınılması mümkün olmayan bir süreçti. Rusya eskiden olduğu gibi dünya ekonomisinin içinde olacak. Ticari ürün ihracatımız geçtiğimiz yıl yeni bir rekor kırarak 592 milyar dolar olarak gerçekleşti. Neo-kolonyal sistemin sonu geldi" şeklinde konuştu. Rusya'nın birçok alanda var olmaya devam edeceğini de kaydeden Putin, "Rusya'nın düşmanları var. Onlar kendi tekellerinden aşırı kar edinmeye alıştılar. Onlar uçak, gemi ve bankacılık sistemlerinin alternatifi olmamasını istiyorlar. Onlar bizi rakip olarak görmek istemiyorlar. Rusya, dış ticarette var ve var olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Donbass halkına askeri destek göndermeye mecbur kaldık"

Ukrayna'daki savaşın başlaması konusunda Batı'yı ve Kiev yönetimini suçlayan Putin, "Ukrayna'nın güneydoğusundaki savaş Batılı sponsorlar tarafından 2014 yılında başlatılmıştı. Toplar Ukrayna halkına karşı kullanılmıştı. Bu savaş değil de nedir? Kiev bu savaşı durdurmak için yine silah yolunu seçti. Ortaklarımızı hiçbir zaman aldatmadık. Ancak ortaklarımız Minsk anlaşmasını uygulamadıklarını kabul ettiler. Donbass halkına askeri yardım gönderme konusunda mecburduk. Batılılar, Rusya'nın kaybetmesi için çabalıyor. Ancak biz de hedefler belirledik. Bunlar Nazilerden arınma ve silahsızlanma hedefleridir" diye konuştu.

"Ukrayna'nın yakında kendine ait silahı kalmayacak"

Ukrayna'nın Batılı ülkelerden aldığı silah desteğiyle saldırılarını sürdürdüğünü belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna yakında kendi teçhizatlarını kullanamayacak. Ukrayna'nın kendine ait silahı kalmayacak. Şu an kullandıkları batılıların silahları. Biz kendi silahlarımızı üretiyoruz. Bizim işletmelerimiz 7 gün 24 saat çalışıyor. Bu da şunu gösteriyor ki biz daha çok dayanabiliriz. Onlar ancak birkaç stratejik rezervlerini kullanıyor. Bu rezervleri bölgelerindeki konumlarını korumak için kullanıyorlar. Taarruzlarında başarıya ulaşamıyorlar. Teçhizat konusunda da kayıpları artıyor. Karşı saldırı sırasında 186 tank, 418 zırhlı araç kaybettiler. Kaybedilen askerleri hakkında konuşmak bile istemiyorum. Bunu Ukrayna Savunma Bakanlığı açıklamalı. Şu an saldırılarına devam ediyorlar. Güvenlik ağlarımızı delmeye çalışıyorlar. Ukrayna ordusunun hiçbir şansı yok" şeklinde konuştu.

"Yahudi dostlarım Zelenskiy'den utanıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yönelik Nazi suçlamalarını yineleyen Vladimir Putin, "Batılıların konuşmalarından Nazilerin yanlarında olduğu anlamı çıkarıyorum. Yahudi birçok dostum var. Ancak dostlarım bir Yahudi olan Zelenskiy'den utandıklarını söylüyorlar. Zelenskiy için 'Ukraynalıların yüz karası' diyorlar. Naziler ile birlikte hareket ediyorlar. Birçok sivil Banderacılar tarafından katledildi. Banderacıların 1939'da yazdığı bir mektupta, 'Moskova ve Yahudiler, Ukrayna'nın en büyük düşmanlarıdır' deniliyor. Zelenskiy aslında Yahudidir. Ancak yaptıklarıyla Nazileri aklıyor. Neden Nazilerin heykellerini dikiyorsunuz" dedi.