- Putin, Wagner'in kısa süren isyanı sonrası ilk kez konuştu

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus paralı asker grubu Wagner'in kısa süren isyanı sonrası ilk kez konuştu. Putin konuşmasında Wagner lideri Evgeny Prigojin'den hiç bahsetmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paralı asker grubu Wagner'in kısa süreli isyanı sonrası endüstri forumunda katılımcılara video mesajla seslendi. İsyan sonrası ilk kez kameralar karşısına geçen Putin, "Geleceğin Mühendisleri" adlı toplantıda yaptığı konuşmasında şirketleri, ciddi zorluklar karşısında ülke endüstrisinin istikrarlı işleyişini sağladıkları için övdü. Nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde Putin'in, Wagner lideri Evgeny Prigojin'in birliklerini geri çekip Belarus'a geçmesini kabul ettiği anlaşmadan bahsetmemesi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya