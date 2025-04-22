Putin ve Umman Sultanı, İran'ın Nükleer Programını Görüştü

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya geldi, iki lider, İran'ın nükleer programını görüştü.

Rusya devlet haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said ile bir araya geldi. Ticaret, ekonomi, finans, kültür ve insani alanlar dahil, iki ülke arasındaki işbirliğini ele alan iki lider, güncel uluslararası konuların yanı sıra İran'ın nükleer programını da görüştü.

Görüşmelerden önce Rusya devlet haber ajansı, iki ülke arasında, sıradan pasaport sahipleri için vize zorunluluğunun karşılıklı olarak kaldırılmasına ilişkin belgeler dahil olmak üzere 10 anlaşmanın imzalanmasının planladığını, ayrıca, ticaret, ekonomik ve teknik işbirliğine yönelik ortak bir komisyon kurulmasına ilişkin bir protokolün de imzalanması öngörüldüğünü belirtmişti.