Haberler

Kremlin: Trump'ın 28 maddelik ilk planına ek olarak dört yeni belge daha sunuldu

Kremlin: Trump'ın 28 maddelik ilk planına ek olarak dört yeni belge daha sunuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanları ile yaptığı görüşmede, Ukrayna krizi için olası çözümleri değerlendirirken yeni belgeler sunulduğunu açıkladı. Görüşmenin detayları kamuoyuyla paylaşılmayacak.

RUSYA Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Trump'ın 28 maddelik ilk planına ek olarak dört yeni belge daha sunulduğunu bildirdi.

Görüşmede yer alan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Putin'in, Whitkoff ve Kushner ile gerçekleştirdiği görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.

Görüşmede yer alan bir diğer isim Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in, ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve danışmanı Jared Kushner ile yaptığı görüşmenin 'yararlı ve yapıcı' geçtiğini söyledi.

Uşakov, Rusya ve ABD'nin, görüşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaşmama konusunda anlaştığını vurgulayarak, "Putin, ABD'nin Ukrayna krizine dair sunduğu çözüm planının bazı noktalarına Moskova'nın olumlu yaklaşabileceğini, bazı maddelere ise eleştirilerinin olduğunu ifade etti. Washington tarafından Moskova'ya, Trump'ın 28 maddelik ilk planına ek olarak dört yeni belge daha sunuldu" dedi.

Tarafların görüşmede, Ukrayna'daki krizin gelecekte nasıl çözülebileceğine dair olası yolları değerlendirdiğini kaydeden Uşakov, "Tartışmalar, genel prensipler ve planın özü üzerinden yürütüldü; somut öneriler konuşulmadı. Kalıcı ve uzun vadeli bir barış çözümüne ulaşmanın fırsatları ve koşulları değerlendirildi. Taraflar Ukrayna'da çözüm için diyaloğu ve iş birliğini sürdürme niyetinde olduklarını aktardı" diye konuştu.

Uşakov, Putin ile Trump arasında olası bir yüz yüze görüşmenin, Ukrayna meselesinde kaydedilecek ilerlemeye bağlı olacağını dile getirdi. Uşakov, "Önümüzde hala büyük bir çalışma var" ifadesinin kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bahçeli: Silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı

Şartını sunup tarihi bir çağrı daha yaptı: Gelin ailenizle kucaklaşın
İş dünyasından dikkat çeken öneri: Meslek liseliler askerlikten muaf olsun

Ezber bozan talep: Bu liseler askerlikten muaf olsun
İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçiren görüntü! Soruşturma başlatıldı

Bakanlığı harekete geçiren görüntü! Resmen düğmeye basıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petro'dan savaş tehdidinde bulunan Trump'a rest: Jaguarı uyandırırsın

Trump "Vuracağız" dedi, ülke lideri resti çekti: Jaguarı uyandırırsın
Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti

Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Dürzi lider öldürüldü

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Dürzi lider öldürüldü
Petro'dan savaş tehdidinde bulunan Trump'a rest: Jaguarı uyandırırsın

Trump "Vuracağız" dedi, ülke lideri resti çekti: Jaguarı uyandırırsın
AYM bir siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak

AYM bir siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Kaza yaptığının bile farkında değil ama polisi tehdit ediyor: Gerekeni yapacağım

Kaza yaptığının bile farkında değil ama polisi tehdit ediyor
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Bir çağrısı yetti: Fenerbahçe 4 günde çuvalla para kazandı
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.