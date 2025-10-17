Putin ve Trump Arasındaki Zirvenin Hazırlıkları Başlıyor

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin kademeli olarak hazırlanacağını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Putin ve Trump'ın Macaristan'da yapacakları zirvenin hazırlıklarının dışişleri bakanları tarafından yürütüleceğini kaydeden Peskov, Moskova ve Washington'ın birçok soruna çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun Macaristan'da planlanan zirvenin hazırlıkları için önce telefonda görüşüp daha sonra buluşacağını söyleyen Peskov, "Tüm konuları değerlendirecekler. Çok sorun var, müzakere ekiplerinin belirlenmesi gerekiyor. Her şey kademeli bir şekilde yapılacak" ifadelerini kullandı.