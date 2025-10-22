Haberler

Putin ve Trump Arasındaki Zirve İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Putin ve Trump Arasındaki Zirve İçin Hazırlıklar Devam Ediyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Trump'ın Budapeşte'de gerçekleştirmeyi planladığı zirve hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İki liderin de etkili bir toplantı için hazırlık yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ne Putin ne de Trump vaktini boşa harcamak istiyor. Etkili bir zirve için hazırlık gerekir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Budapeşte'de yapılması planlanan zirveye ilişkin değerlendirmede bulundu. Peskov, zirveyi hem Rusya hem de ABD'nin talep ettiğini söyleyerek, "Ukrayna konusundaki süreç duraksamaya girdi. Mevcut duraksama da en üst düzeyde yetkililerin müdahalesini gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Bu müdahalenin iyi hazırlanması gerektiğini belirten Peskov, Rusya'nın, Ukrayna konusunun çözümüne ilişkin yaklaşımının bilindiğini kaydetti. Peskov, "Toplantı hakkındaki bilgiler birçok dedikodu ve söylenti içeriyor. Genel anlamda bunlar doğru değil" diye konuştu.

Peskov, zirveye ilişkin çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Ne Putin ne de Trump vaktini boşa harcamak istiyor. Etkili bir zirve için hazırlık gerekir. Bu iki başkan, verimli ve yüksek performansla çalışmaya alışkın" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
