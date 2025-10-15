Haberler

Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Kremlin'de Bir Araya Geldi

Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Kremlin'de Bir Araya Geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Kremlin'de yaptığı görüşmede, Rusya-Suriye ilişkilerinin dostane olduğunu ve Suriye halkının çıkarlarına odaklandıklarını vurguladı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Kremlin'de bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-Suriye ilişkilerinin her zaman dostane nitelikte olduğunu belirtti. Putin, yıllardır Suriye halkının çıkarlarına odaklandıklarını söyleyerek, "Rusya olarak Suriye ile hiçbir zaman siyasi durumumuza veya özel çıkarlarımıza bağlı bir ilişki yürütmedik" dedi.

