Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Kremlin'de Bir Araya Geldi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Kremlin'de bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-Suriye ilişkilerinin her zaman dostane nitelikte olduğunu belirtti. Putin, yıllardır Suriye halkının çıkarlarına odaklandıklarını söyleyerek, "Rusya olarak Suriye ile hiçbir zaman siyasi durumumuza veya özel çıkarlarımıza bağlı bir ilişki yürütmedik" dedi.