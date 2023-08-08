Putin ve Ramaphosa BRICS zirvesi hazırlıklarını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile BRICS zirvesi hazırlıklarını görüştü. Putin ile Ramaphosa arasında yapılan görüşmede, ticaret, ekonomi ve yatırım bağlarının güçlendirilmesi vurgusu yapıldı. Ayrıca, BRICS zirvesinin hazırlıkları da dahil olmak üzere uluslararası gündemde daha fazla etkileşim için karşılıklı eğilim ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile BRICS zirvesi hazırlıklarını görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Ramaphosa, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak Rusya-Afrika Zirvesi'nin sonuçlarını olumlu değerlendirdi.

Putin ile Ramaphosa arasında 29 Temmuz'da ayrıca yapılan görüşmenin devamı olarak ticaret, ekonomi ve yatırım bağlarının güçlendirilmesi vurgusu yapılan görüşmede, Rusya ile Güney Afrika arasında bir dizi pratik işbirliği konusu müzakere edildi.

Görüşmede, Johannesburg'da 23-24 Ağustos'ta yapılacak BRICS zirvesinin hazırlıkları da dahil olmak üzere mevcut uluslararası gündemde daha fazla yapıcı etkileşim için karşılıklı eğilim ifade edildi.

Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, üyeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor.

BRICS ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), küresel hasılanın yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor.