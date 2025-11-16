Putin ve Netanyahu'dan Orta Doğu İstikrarı Üzerine Telefon Görüşmesi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptıkları telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki son durumun ele alındığı bildirildi.

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Orta Doğu'daki durumun ele alındığı görüşmede, Gazze, İran'ın nükleer programı ve Suriye'deki istikrar konularının da değerlendirildiği belirtildi.