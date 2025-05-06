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Putin ve Netanyahu'dan Orta Doğu Görüşmesi

Putin ve Netanyahu'dan Orta Doğu Görüşmesi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gelişmeleri ve iki ülkenin tarihi konularını ele aldı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Orta Doğu'da ve ikili ilişkilerdeki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Putin ve Netanyahu'nun görüşmede, iki ülkenin 2'nci Dünya Savaşı olayları ile ilgili gerçeği savunma, sonuçlarını gözden geçirme ve tarihi çarpıtma girişimlerine karşı koyma konusundaki kararlılığının vurgulandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Kızıl Ordu'nun ve tüm Sovyet halkının Nazizm'in yenilgisindeki belirleyici rolüne dikkat çekildiği aktarılarak, "Zafer uğruna hayatlarını veren savaş kahramanlarının anısı, hem Rusya'da hem de 9 Mayıs'ın resmi tatil olduğu İsrail'de kutsal şekilde onurlandırılıyor" ifadesi yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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