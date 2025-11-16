Haberler

Putin ve Netanyahu'dan Gazze Üzerine Telefon Görüşmesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ve ateşkes anlaşmasını ele aldı.

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ve Orta Doğu'daki genel durumu ele aldı. Kremlin, Putin ve Netanyahu'nun özellikle ateşkes anlaşmasının uygulanması ve esir değişimi süreci üzerinde durduğunu açıkladı.

Kremlin Basın Servisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Açıklamada, "Orta Doğu bölgesindeki durum, özellikle (Gazze) ateşkes anlaşmasının uygulanması ve esir değişimi bağlamında Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler, İran'ın nükleer programıyla ilgili mevcut tablo ve Suriye'de istikrarın daha da güçlendirilmesine yönelik konular hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldı" ifadeleri yer aldı.

İsrail ve Hamas heyetleri, 6 Ekim 2025'te, Mısır, Katar, ABD ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmanın çözümüne yönelik dolaylı müzakerelere yeniden başlamıştı. Taraflar, 9 Ekim'de, ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce sunulan barış planının ilk aşamasının uygulanmasına yönelik anlaşmayı imzalamıştı. Ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Kaynak: ANKA / Dünya
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Fenerbahçe'ye Szymanski'den can sıkıcı haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı iki kritik maçta forma giyemeyecek
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına olay gönderme
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.