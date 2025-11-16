Putin ve Netanyahu'dan Gazze Üzerine Telefon Görüşmesi

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ve Orta Doğu'daki genel durumu ele aldı. Kremlin, Putin ve Netanyahu'nun özellikle ateşkes anlaşmasının uygulanması ve esir değişimi süreci üzerinde durduğunu açıkladı.

Kremlin Basın Servisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Açıklamada, "Orta Doğu bölgesindeki durum, özellikle (Gazze) ateşkes anlaşmasının uygulanması ve esir değişimi bağlamında Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler, İran'ın nükleer programıyla ilgili mevcut tablo ve Suriye'de istikrarın daha da güçlendirilmesine yönelik konular hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldı" ifadeleri yer aldı.

İsrail ve Hamas heyetleri, 6 Ekim 2025'te, Mısır, Katar, ABD ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmanın çözümüne yönelik dolaylı müzakerelere yeniden başlamıştı. Taraflar, 9 Ekim'de, ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce sunulan barış planının ilk aşamasının uygulanmasına yönelik anlaşmayı imzalamıştı. Ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.