Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili işbirliği ve güncel konular ele alındı. Putin ve Modi, Rusya ve Hindistan arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Başbakan Modi, Rusya'da 24 Haziran'da yaşanan olaylara ilişkin Rusya yönetiminin kanun ve düzenin korunması, ülkede istikrarın ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik hareket etmesini anlayışla karşıladığını ve desteklediğini ifade etti.

İkili işbirliğinin ve güncel konularının ele alındığı görüşmede, taraflar çeşitli alanlardaki ortak projelerin uygulanmaya devam edilmesinin önemini vurguladı.

Şanghay İşbirliği Örgütü, G20 ve BRICS formatı çerçevesinde etkileşime değinilen görüşmede Modi, yakın zamanda Washington'a yaptığı ziyareti dahil olmak üzere uluslararası temasları hakkında bilgi verdi.

Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede Putin, "özel askeri operasyon bölgesindeki" mevcut durumu değerlendirdi, Kiev'in çatışmanın çözümüne yönelik siyasi ve diplomatik adımlar atmayı kategorik olarak reddettiğini belirtti.

Görüşmede liderler, Rusya ve Hindistan arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi yönündeki karşılıklı kararlılıklarını teyit ederek temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.