Putin ve Katar Emiri arasında telefon görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesinden yana olunduğu teyit edildi. Şeyh Temim, Rusya'da 24 Haziran'da yaşananlarla ilgili Rus yönetiminin eylemlerini desteklediğini belirtti. Putin de Şeyh Temim'i yönetiminin 10. yıl dönümü ve Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede iki ülke arasındaki temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.