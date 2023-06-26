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Putin ve Katar Emiri arasında telefon görüşmesi

Putin ve Katar Emiri arasında telefon görüşmesi

Dünya Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesinden yana olunduğu teyit edildi. Şeyh Temim, Rusya'da 24 Haziran'da yaşananlarla ilgili Rus yönetiminin eylemlerini desteklediğini belirtti. Putin de Şeyh Temim'i yönetiminin 10. yıl dönümü ve Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede iki ülke arasındaki temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'in açıklamasına göre, Katar tarafının inisiyatifiyle yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesinden yana olunduğu teyit edildi.

Şeyh Temim, Rusya'da 24 Haziran'da yaşananlarla ilgili Rus yönetiminin eylemlerini desteklediğini belirtti.

Putin de Şeyh Temim'i yönetiminin 10. yıl dönümü ve Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Kaynak: AA / Dünya

Vladimir Putin Rusya Katar Dünya Haberler

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