Putin ve Goita, Rusya-Mali ilişkilerini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile iki ülke ilişkilerini görüştü. Görüşmede Sahel-Sahra bölgesindeki durum, ticaret, ekonomi, güvenlik ve terörle mücadele konularında işbirliğinin güçlendirilmesi konuşuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile iki ülke ilişkilerini görüştü.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Goita'nın telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.

Görüşmede Rusya ile Mali arasındaki ilişkilerin ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Sahel- Sahra bölgesindeki durum istişare edildi. Taraflar, ticaret, ekonomi, güvenlik ve terörle mücadele konularında işbirliğinin daha da güçlendirilmesi yönündeki karşılıklı istekliliklerini yinelediler. Mali tarafı, çok yönlü yardımlarından dolayı Rusya'ya teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.