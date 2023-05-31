Putin ve Eritre Devlet Başkanı Afewerki Moskova'da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki, başkent Moskova'daki görüşmede ikili ilişkileri ele aldı. Putin, Rusya ve Eritre arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Elbette her şeyden önce ticari ve ekonomi bağların gelişmesine önem vermeliyiz. Birçok alanda ileriye dönük fırsat var." dedi. Siyaset alanında da ikili ilişkilerin geliştiğini kaydeden Putin, Birleşmiş Milletler (BM) platformunda işbirliğini sürdürdüklerini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki, başkent Moskova'daki görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

Putin, Rusya'ya ziyaret gerçekleştiren Afewerki ile Moskova'da Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ve Eritre arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Elbette her şeyden önce ticari ve ekonomi bağların gelişmesine önem vermeliyiz. Birçok alanda ileriye dönük fırsat var." dedi.

Siyaset alanında da ikili ilişkilerin geliştiğini kaydeden Putin, Birleşmiş Milletler (BM) platformunda işbirliğini sürdürdüklerini dile getirdi.

Putin, görüşmede, Rusya ve Eritre hükümetleri arasında bir dizi anlaşmanın imzalanması konusunun ele alınacağı bilgisini paylaştı.

"Dünya düzeni köklü dönüşümün eşiğinde"

Eritre Devlet Başkanı Afewerki de görüşmenin önemine işaret ederek, "Bugünkü istişarelerimizin, ülkelerimiz arasındaki ortaklık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlayacağından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya düzeninin köklü dönüşümün eşiğinde olduğunu belirten Afewerki, "Tek kutuplu dünya düzenin oluşturulması için son 30 yılda ideoloji ve dizginsiz hakimiyet kurma yönündeki eylemler, sayısız krizlere ve büyük yıkımlara yol açtı. Bu gelişimin önünde ciddi bir engeldir." diye konuştu.

Afewerki, birçok ülkenin gelişiminin engellendiğini söyleyerek, "Karşılıklı saygıya dayalı yeni bir medeni uluslararası düzene geçiş için gerekli kaynakların tahsis edilmesi, dinamik mekanizmaların oluşturulması, her alanda kapsamlı strateji ve somut planların geliştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.