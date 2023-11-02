Putin ve Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Moskova'da görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile Moskova'da ikili ilişkileri görüştü. Putin ve Mbasogo, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri ve savunma alanındaki işbirliğini ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile başkent Moskova'da ikili ilişkileri görüştü.

Putin, Rusya'ya ziyaret gerçekleştiren Mbasogo ile Moskova'daki Novo-Ogaryovo başkanlık rezidansında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ve Ekvator Ginesi arasındaki ilişkilere değinerek, "Güzel fırsatlarımız var. Yapabileceğimiz çok şey var. Bugün hükümetlerdeki meslektaşlarımızla geniş formatta etkileşimimizin çeşitli yönlerini ele alacağımızı umuyorum." dedi.

Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Mbasogo da Rusya ile ilişkilerin "çok iyi" ve "dostane" olduğunu belirterek, "İkili ilişkilerle ilgili konuları ve dünyadaki meseleleri istişare etmek istiyorum. Savunma alanındaki işbirliğimizi güçlendirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.