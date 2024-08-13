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Putin ve Abbas Rusya'da Görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmeler, Putin'in konutunda gerçekleşiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Rusya'da bir araya geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Mahmud Abbas resmi bir ziyaret için Rusya'da. Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasındaki görüşmeler Rusya Devlet Başkanının Novo-Ogaryovo'daki konutunda gerçekleşiyor" denildi. Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi'nden Abbas'ın ziyareti ile ilgili olarak, "Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığını durdurmanın ve savaştan zarar gören bölgeye insani yardımların derhal ulaştırılmasını kolaylaştırmanın yollarını görüşmek üzere bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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