Putin: Ukrayna'ya sağlanan silahların kullanımı NATO'nun doğrudan savaşa dahil olması anlamına gelir

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya sağlanan uzun menzilli silahların Rus topraklarında kullanılmasına ilişkin var olan kısıtlamalar ve bu kısıtlamalarının kaldırılması konusunu değerlendirdi. Putin, bu silahların kullanımında Avrupa Birliği (AB) ve ABD uydularının rol oynayacağını, bunun NATO'nun doğrudan savaşa dahil olması anlamına geleceğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın halihazırda Rus topraklarında insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğine dikkat çekerek, "Gördüğümüz şey kavramları ikame etme çabasıdır. Çünkü mesele Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki hedefleri vurmasına izin verilip verilmemesi meselesi değildir. Kiev rejimi halihazırda insansız hava araçları ve diğer araçları kullanarak saldırılar düzenliyor. Ancak Batı yapımı uzun menzilli hassas silahlar kullanmak tamamen farklı bir hikaye. Gerçek şu ki Ukrayna ordusu Batı tarafından tedarik edilen son teknoloji ürünü yüksek hassasiyetli uzun menzilli sistemleri kullanma kapasitesine sahip değildir. Bunu yapamazlar. Bu silahların, Ukrayna'nın sahip olmadığı uydulardan gelen istihbarat verileri olmadan kullanılması mümkün değildir. Bu da ancak Avrupa Birliği uyduları ya da ABD uyduları, genel olarak NATO uyduları kullanılarak yapılabilir" dedi.

'NATO VE ABD'NİN RUSYA İLE SAVAŞ HALİNDE OLDUĞU ANLAMINA GELİR'

Putin, ayrıca Ukraynalı askerlerin bu görevleri yerine getiremeyeceğini, NATO askerlerinin bu kabiliyetlere sahip olduğunu vurgulayarak, "İkinci nokta, belki de en önemlisi, hatta kilit nokta, bu füze sistemlerine sadece NATO askeri personelinin uçuş görevi verebilmesidir. Ukraynalı askerler bunu yapamaz. Dolayısıyla mesele Ukrayna rejiminin Rusya'yı bu silahlarla vurmasına izin verip vermeme meselesi değildir. Mesele NATO ülkelerinin askeri çatışmaya doğrudan müdahil olup olmamasına karar vermektir. Eğer bu karar verilirse, bu doğrudan müdahil olmaktan başka bir anlama gelmeyecektir. NATO ülkelerinin, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşın tarafları olduğu anlamına gelecektir. Bu onların çatışmaya doğrudan müdahil olmaları anlamına gelecek ve çatışmanın özünü, doğasını dramatik bir şekilde değiştirecektir" ifadelerini kullandı.

Putin, bu durumda NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini belirterek, "Bu, NATO ülkelerinin, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına gelecektir. Eğer durum buysa, çatışmanın özündeki değişikliği göz önünde bulundurarak, bize yönelecek tehditler karşısında uygun kararlar alacağız" diye konuştu.