Putin, Ukrayna Savaşı İçin Üç Günlük Ateşkes İlan Etti

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferinin 80'inci yıldönümünü anmak için mayıs ayında Rusya- Ukrayna savaşında üç günlük bir ateşkes ilan etti. Ukrayna ise, Putin'in açıklamasına yanıt olarak "derhal bir aylık ateşkes" çağrısında bulundu.

Kremlin, "72 saatlik ateşkesin 8 Mayıs'tan 10 Mayıs'ın sonuna kadar süreceğini ve Ukrayna'nın da bu ateşkese katılmasını beklediklerini" açıkladı. Ayrıca, Ukrayna tarafından ateşkesin ihlal edilmesi durumunda Rusya'nın "uygun ve etkili" bir karşılık vereceği belirtildi.

Ukrayna ise, Putin'in açıklamasına yanıt olarak "derhal bir aylık ateşkes" çağrısında bulundu. Ancak Ukrayna, Putin'in son ateşkes teklifine şüpheyle yaklaştıklarını ifade ederken, Rusya'nın Paskalya döneminde de benzer bir ateşkes ilan edip ağır şekilde ihlal ettiğini hatırlattı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Eğer Rusya gerçekten barış istiyorsa, ateşkesi derhal başlatmalı. Neden 8 Mayıs'ı bekleyelim? Ateşkes şimdi başlatılabiliyorsa ve 30 gün sürerse, bu gerçek bir adım olur, sadece bir geçit töreni için değil" dedi. Sibiha, ayrıca Ukrayna'nın en az 30 gün sürecek kalıcı ve tam bir ateşkese destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Putin ise açıklamasında, çatışmanın "temel nedenlerini" ele almak için uluslararası ortaklarla yapıcı bir diyaloga açık olduğunu ifade etti. Ancak İngiltere merkezli The Guardian gazetesinde yer alan haberde, Rusya açısından bu ifadenin, "Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının engellenmesi, ordusunun sınırlandırılması ve iç politikasında Rusya'nın söz sahibi olması gibi daha katı talepler" anlamına geldiği kaydedildi.

Her iki taraf da uyarsa, mayıs ayındaki ateşkes, ilk tam ateşkes olacak

Eğer her iki taraf da uyarsa, mayıs ayındaki ateşkes, Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgalinden bu yana ilk tam ateşkes olacak. Ancak ateşkesin geçici olması, ABD'nin daha geniş kapsamlı bir barış anlaşması sağlama çabalarının halen sonuçsuz kaldığını gösteriyor.

Rusya, daha önce ABD'nin önerdiği 30 günlük tam çatışma durdurma teklifini kapsamlı şartlar öne sürerek reddetmişti; Ukrayna ise, teklifi kabul ettiğini, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski açıklamıştı. Ancak her iki taraf da birbirini ihlal etmekle suçlamıştı.

9 Mayıs, Rusya'da "Zafer Günü" olarak kutlanıyor ve 1945'te sona eren "Büyük Vatanseverlik Savaşı"nın bitişi anılıyor. Geleneksel olarak ağır silahların sergilendiği Zafer Günü geçidi, Rus askeri gücünü göstermek ve direniş ile ulusal gurur anlatısını pekiştirmek amacıyla düzenleniyor.