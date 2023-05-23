Putin, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik ile Ukrayna meselesini ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik ile Ukrayna meselesini ele aldı. Putin ile Dodik, başkent Moskova'da Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik ile Ukrayna meselesini ele aldı.

Putin ile Dodik, başkent Moskova'da Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ve Sırp Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Geçen yıl, ikili ticaret yüzde 57 arttı. Elbette bu gelişimin sürdürülmesi gerekiyor." dedi.

Putin, Ukrayna'daki duruma değinerek, "Ukrayna'daki olaylarla ilgili tarafsız tutumunuz için minnettarız. Böyle bir pozisyon olumlu çözüme yol açabilir. Her halükarda itidalli yaklaşım için minnettarız." ifadelerini kullandı.

"Batı, Rusya'yı savaşı büyütmek için kullanmaya çalışıyor"

Bosnalı Sırp lider Dodik de Ukrayna'daki savaşla ilgili "Sadece bir tarafı suçlamaya ve sorumlu tutmaya çalışan siyasetçiler var. Biz ise güvenlik çerçevesini oluşturmak için mücadele eden ve güvenlik garantisini sağlamaya çalışan Rusya Federasyonu'nun özel askeri operasyonu başlatmak zorunda kaldığını düşünüyoruz. Bu operasyonun bir an önce bitmesini istiyorum. Elbette barışın sağlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Sırp Cumhuriyeti'nin bu nedenle baskıya maruz kaldığını belirten Dodik, şunları söyledi:

"Rusya Federasyonu'na yönelik yaptırım uygulama konusunda karar vermem talep edildi. Bu, ileride Batılı ortakların, yaptırım ve projelerin durdurulması baskısına maruz kalacağımız anlamına geliyor. Projeler durduruldu ancak biz yaratılan bu histerinin bir parçası olmamaya ve sorunun Rusya Federasyonu ve Ukrayna seviyesinde çözülmesi şansına bağlı kalmaya karar verdik. Bunun Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş olmadığını, Batı ile çatışma olduğunu anlıyoruz. Batı, Rusya'yı savaşı büyütmek için kullanmaya çalışıyor."

Sırp Cumhuriyeti'nin barışçıl ve istikrarlı olduğunu ancak (Bosna Hersek'teki 1992-1995'teki savaşı sona erdiren) Dayton Barış Anlaşması'nı bozmaya zorlandığını dile getiren Dodik, Rusya'nın söz konusu anlaşmanın garantörü olduğunu belirtti.

Dodik, şunları kaydetti:

"Dayton Anlaşması'nın garanti ettiği 100'den fazla yetkinin Sırp Cumhuriyeti'nden alındığını tespit ettik. Tüm bunlar son 20 yılda oldu. Bu yıllarda uluslararası hukuku ihlal eden kurallar empoze edildi. Dayton'un neredeyse bir istikrar kaynağı olmadığı durumuna geldik. Öncelikle Batı, ABD ve Brüksel'in çıkarına olan kararların empoze edilmesi yönünde eğilimin olduğunu görüyoruz. Her halükarda bu tür kararlara karşıyız ve Dayton'a bağlıyız."

Tüm bunların durumu kötüleştirdiğini belirten Dodik, Dayton Barış Anlaşması'nın uygulanması için mücadele edeceklerini vurguladı.