Üye Girişi
Haberler

Putin, Rusya'ya yerleşmek isteyen yabancılara kolaylık sağlayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerden Rusya'ya yerleşmeyi kolaylaştıracak bir kararname imzaladı. Kararnameye göre, Rusya'ya yerleşmek isteyen yabancılar, Rus dili, Rus tarihi ve temel yasalar hakkında bilgi sunmadan geçici ikamet başvurusu yapabilecekler.

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Wladimir Putin, Batılı ülkelerin "neoliberal değerlerinden kaçmak isteyen yabancıların" Rusya'ya yerleşmesini kolaylaştıran bir kararname imzaladı. "Rus manevi ve ahlaki değerleriyle" uyumlu olmayan ülkelerin vatandaşları Rusya'ya yerleşmek için başvuruda bulunabilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hafta başında, batılı ülkelerden Rusya'ya yerleşmeyi kolaylaştıracak bir kararname imzaladı. Kararnamenin "ülkelerindeki neoliberal ideallerden kaçmak isteyen yabancılara ve geleneksel değerlerin egemen olduğu Rusya'ya taşınmak isteyenlere yardım sağlama" amacıyla imzalandığı belirtildi.

Putin'in imzaladığı kararnameye göre, söz konusu yabancılar Rus dili, Rus tarihi ve temel yasalar hakkında bilgi ve belge sunmadan geçici ikamet başvurusu yapma hakkına sahip olacaklar. Başvuran kişilerin, ülkelerinin "yıkıcı neoliberal ideallerini vatandaşlara dayatma" politikalarını reddettiklerini beyan ederek başvuru gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS, kısa süre içerisinde Rus hükümetinin bu kapsamda "vatandaşlarına sağlıksız değerler dayatan" ülkelerin bir listesini hazırlayacağını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, eylül ayı itibarıyla bu tür başvurular için üç aylık vizeler vermeye başlayacak.

Şubat ayında Putin, İtalyan öğrenci Irene Cecchini'nin, Rusya'nın "geleneksel, kültürel ve ailevi değerleri olan" başvuru sahipleri için giriş kurallarını kolaylaştırması gerektiği fikrini desteklemişti.

ABD'de son yıllarda sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan muhafazakar figürler, sıkça ABD toplumunu yozlaşmakla eleştirerek Rusya'nın toplumsal yapısını öven paylaşımlar yapıyor. Eski Fox News sunucusu gazeteci Tucker Carlson, bu yıl Putin ile yaptığı bir röportaj için gittiği Moskova'nın ABD'deki herhangi bir şehirden "çok daha hoş" olduğunu belirterek, bunu bir Amerikan olarak kendi ülkesi adına "şok edici" ve "rahatsız edici" bulduğunu söylemişti. Carlson'un Rus toplumunu öven yorumları ABD sosyal medyasında geniş yankı bulmuştu.

Kaynak: ANKA / Dünya

Vladimir Putin Vladimir Putin Dünya Rusya Göçmenler Politika Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi gruplarında kimler var? Young Boys-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Young Boys-Galatasaray rövanşı haftaya mı? Young Boys Galatasaray CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Young Boys Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Midtjylland Slovan Bratislava CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Midtjylland Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Malmö Sparta Prag CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Malmö Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta, nerede yapılacak? Dinamo Kiev Salzburg CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Dinamo Kiev Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri nelerdir? Nasipse Adayız filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Adayız filmi ne zaman, nerede çekildi? El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? El Değmemiş Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümlü Dünya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümlü Dünya filmi ne zaman, nerede çekildi? Tam Gaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tam Gaz filmi ne zaman, nerede çekildi? ANKARA'DA YANGIN: Son dakika Ankara'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Kaçış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaçış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? Arda İbrahim Akgün kimdir? Arda İbrahim Akgün nereli, kaç yaşında? Arda İbrahim Akgün hangi takımlarda oynadı? Arda Güler neden maskeli? Arda Güler sakatladı mı? S SPORT FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? S Sport Plus şifresiz izlenir mi?
title