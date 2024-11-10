Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasında karşılıklı savunma maddesi de içeren stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı. Putin'in onayladığı anlaşma, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin savunma, tarım, sağlık ve eğitim gibi çok sayıda alanda geliştirilmesini öngören anlaşma, taraflardan birine saldırı yapılması halinde diğer tarafın askeri yardım sağlayacağına yönelik bir madde de içeriyor. Anlaşmaya göre, iki ülke 'savaşı önlemek ve savunma kabiliyetlerini güçlendirmek' amacıyla ortak askeri tatbikatlar da düzenleyebilecek.