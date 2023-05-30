Putin, Moskova'ya düzenlenen İHA saldırılarını Ukrayna'yı suçladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlenen İHA saldırılarından Ukrayna'yı sorumlu tutarak, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Rus iş dünyasının temsilcileriyle Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Kremlin Sarayı'nda bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toplantının ardından Moskova'ya düzenlenen İHA saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Saldırılardan Ukrayna'yı sorumlu tutan Putin, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirdi. Putin, "Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya ile Ukrayna arasında bu tür gerilim yaşanması kaçınılmazdı. Ukrayna ismi verilen topraklar son yıllarda Batı ile ilişkili insanlar tarafından yönetiliyor. Bu insanlar Ukrayna'dan bir anti Rusya oluşturdular. Ukrayna'nın bağımsızlık ilanından sonra tarafsız bir devlet olduğunu ilan ettiğini hatırlatmama izin verin. Bunun yerine yalnızca Rusya'ya düşman olan, Rusya ve Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmayı amaçlayan NATO'ya katılmak istediler" dedi.

"Kiev rejimi terör yolunu seçti"

Ukrayna'nın 2008 yılında NATO'ya katılmak için harekete geçtiğini hatırlatan ve 2014 yılında da Batı destekli bir darbe gerçekleştiğini savunan Putin, "2014'te bir darbe yaşandı ve Rusya ile normal ilişki sağlamaya çalışan herkesi yok etme yoluna girdiler. Ardından Donbass'ta askeri operasyonlarla savaş başlattılar. Daha sonra sorunu barışçıl yollarla çözmek istediklerini söyleyerek herkesi kandırdılar. Şimdi artık İHA saldırılarına ulaştık. Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejimi tarafından Donbass'ta başlatılan savaşa karşılık vermek zorunda kaldı. Rus ordusu tam olarak Ukrayna'ya ait askeri tesisleri, silah depolarını ve akaryakıt depolarını uzun menzilli silahlarla vuruyor. Buna yanıt olarak Kiev rejimi daha farklı bir yol seçti. Rusya'yı ve Rus halkını sindirmek için konutlara saldırma yolunu seçti. Bu tamamen terör faaliyetlerinin işaretidir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan gelen bu saldırılar karşısında endişeli olduklarını da ekleyen Putin, "Rusya'yı karşı saldırı düzenlemeye, kendisine düzenlenen saldırının aynısını düzenlemeye yöneltecek bu provokatif girişimler konusunda endişeliyiz, Ukrayna vatandaşları bunu anlamalı. Fakat biz ne dersek diyelim bunun suçlusunu Rusya'da arayacaklar. Ancak bilmeliler ki biz Ukraynalı kodamanların kullandıkları bu yöntemleri kullanmıyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları sırasında Ukrayna kuvvetlerinin Moskova'da yaklaşık 25 İHA ile hava saldırıları düzenlediği iddia edilmişti. Saldırılarda birçok apartmanın vurulduğu ifade edilmiş, Moskova'nın Profsoyuznaya Sokağında bazı apartmanlarda oluşan hasarlardan dolayı Rus ailelerin evlerinden tahliye edildiği belirtilmişti. - MOSKOVA