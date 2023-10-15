Putin: Kuşak ve Yol Girişimi İşbirliği Arzusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in öncülük ettiği Kuşak ve Yol Girişimi'ni, bu ülkenin küresel hakimiyet çabası değil 'işbirliği arzusu' olarak gördüğünü bildirdi. Putin, gelecek hafta Pekin'de düzenlenecek 3. Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere yapacağı ziyaret öncesinde açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in öncülük ettiği Kuşak ve Yol Girişimi'ni, bu ülkenin küresel hakimiyet çabası değil "işbirliği arzusu" olarak gördüğünü bildirdi.

Rus lider, gelecek hafta Pekin'de düzenlenecek 3. Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere yapacağı ziyaret öncesinde Çin devlet televizyonu CCTV'ye konuştu.

Girişimin, Rusya'nın bölgesel kalkınma vizyonuyla uyum içinde olduğunu vurgulayan Putin, "Bazıları Kuşak ve Yol Girişimi'nin Çin'in başkalarına hakim olma çabası olarak görüyor, bizim açımızdan böyle değil. Biz, işbirliği arzusunu görüyoruz." dedi.

Putin, "Devlet Başkanı Şi'nin 10 yıl önce başlattığı planı memnuniyetle karşıladık. Bizim Avrasya Ekonomik Birliği'ni kurma ve 'Büyük Avrasya'yı inşa etme vizyonumuz, Kuşak ve Yol Girişimi ile tamamıyla örtüşüyor." ifadesini kullandı.

Kuşak ve Yol işbirliğinin bazı "sömürgeci ülkelerin" yaptığının aksine zorlamaya dayanmadığına işaret eden Putin, "Çin'in bu çerçevede önerdiği işbirliklerinin en iyi tarafı, kimse diğerlerine bir şeyi dayatmıyor. Ortak bir amaç doğrultusunda tüm taraflar için kabul edilebilir çözümleri, projeleri ve yaklaşımları aramak esas. Dayatma veya zorlama yok, fırsatlar var." değerlendirmesini yaptı.

Kuşak ve Yol Forumu, 17-18 Ekim'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek. Forum, en son 2019'da Pekin'de düzenlenmişti. Bu yılki forum, girişimin ilanının 10. yılı olduğu için önem taşıyor.

Kuşak ve Yol Girişimi, ilk kez Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2013'te Kazakistan'a yaptığı ziyarette duyurulmuştu.

Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle başlatılan projeye 10 yılda 150'den fazla ülke ve uluslararası kuruluş katılmıştı.

Bu kapsamda yürütülen ulaştırma, haberleşme, enerji ve altyapı alanındaki diğer projeler, dünya nüfusunun 3'te 2'sini kapsayan bir coğrafyaya yayılarak Çin'in yükselen güç olarak küresel stratejisinin temeli haline gelmişti.