Putin, Katar Başbakanı ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya gelen Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Putin, Al Sani ile görüşmesinde ikili ilişkileri değerlendirdi ve karşılıklı ticaretin büyüme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Al Sani ise Katar Emiri'nin ikili işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesine yönelik adımları içeren mesajını getirdiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya gelen Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Al Sani ile görüşmesinde ikili ilişkileri değerlendirdi.

Putin, şu anda Rusya ve Katar arasındaki ticari rakamların mutlak anlamda nispeten düşük olduğunu ancak karşılıklı ticaretin, büyüme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Hükümetler arası komisyonun bu potansiyelin uygulanması için etkili öneriler geliştirmesini beklediklerine işaret eden Putin, Rusya tarafından komisyona Rusya-Katar Ortak Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komisyonu Eşbaşkanı Aleksandr Novak'ın başkanlık ettiğini aktardı.

Putin ayrıca, "Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Katar Yatırımlar Ajansıyla başarılı bir şekilde işbirliği yapıyor. Orada iyi ilerleme var." diye konuştu.

Al Sani de Katar Emiri'nin ikili işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesine yönelik adımları içeren mesajını getirdiğini belirtti.

Katar ile Rusya arasında uzun süredir devam eden dostluk ilişkileri olduğuna dikkati çeken Al Sani, "Enerji, gıda güvenliği başta olmak üzere çok çeşitli konularda ortak çıkarlarımız var. Ayrıca ülkelerimizi ekonomi alanındaki ortak projeler bağlıyor." dedi.

Al Sani, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile siyasi konularda ayrıntılı görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.