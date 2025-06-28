Putin, Ukrayna ile Müzakerelere Hazır

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da, Ukrayna ile üçüncü tur müzakereleri yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakerelerde, 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cenazelerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmaya varıldığını hatırlatarak "Dün bir kez daha esir takası yapıldı. Bu, insani açıdan büyük önem taşıyor ve sorunun çözümü için uygun koşulları oluşturuyor. Ukrayna'ya 6 binden fazla asker cenazesi teslim ettik. Ayrıca 3 bin cenazeyi daha teslim etmeye hazırız. Şimdi top Ukrayna tarafında" dedi.

Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelerin olasılığını değerlendiren Putin, "Buna hazırız. Tarih ve yer belirlenmeli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış sürecini desteklemedeki tutumuna bağlı kaldığını umuyorum. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyoruz. Görüşmeyi İstanbul'da yapmaya hazırız. Rus ve Ukrayna heyet başkanları tarihi belirleyecek. Onlar zaten sürekli iletişim halindeler, bu olumlu bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna'nın barış anlaşmasına ilişkin memorandum taslaklarını birbirlerine sunduklarına dikkat çeken Putin, "Bu taslaklar birbirine zıt nitelikte. Müzakereler, ortak zemin bulmak için yapılıyor" diye konuştu. Putin, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelerde memorandum taslaklarının görüşüleceğini belirtti.