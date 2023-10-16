Putin, İsrail Başbakanı ile görüşmede sivil halkın mağduriyetini kınadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, sivil halkı mağdur eden her türlü eylemin güçlü bir şekilde reddedildiğini ve kınandığını bildirdi. Putin, Gazze Şeridi'ndeki durumu normalleştirmeye yönelik adımlar hakkında bilgi verdi ve Filistin-İsrail çatışmasını sona erdirme konusunda hazır olduklarını teyit etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, sivil halkı mağdur eden her türlü eylemin güçlü bir şekilde reddedildiğini ve kınandığını bildirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre görüşmede, Filistin-İsrail çatışmasının keskin bir şekilde tırmanmasının sonucu olarak ortaya çıkan kriz durumuna odaklanıldı.

Ölen İsraillilerin ailelerine ve yakınlarına içten taziye ileten Putin, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivil halkı mağdur eden her türlü eylemin güçlü bir şekilde reddedildiğini ve kınandığını vurguladı.

Rusya'nın Gazze Şeridi'ndeki durumu normalleştirmeye, şiddetin daha fazla tırmanmasını ve insani bir felaketi önlemeye yönelik attığı adımlar hakkında Netanyahu'ya bilgi veren Putin, özellikle Filistin, Mısır, İran ve Suriye liderleriyle bugünkü telefon temaslarının önemli noktalarını aktardı.

Görüşmede, Rusya'nın, Filistin-İsrail çatışmasını sona erdirme, siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl bir çözüm amaçlı çalışmalar yürütmeye devam etme konusunda hazır olduğu teyit edildi.

İsrail tarafında ise görüşmenin gerçekleştiğine dair bir cümle açıklama yapıldı ancak içeriğine dair bilgi verilmedi.