Putin'in Türkiye ziyareti için Erdoğan ile anlaştı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakınlarda Putin'in gerçekleştireceği Türkiye ziyareti konusunda sözleştiğini duyurdu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, katıldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretine ilişkin soru üzerine Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'in ziyareti konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Putin'in ziyaretinin tarihinin henüz belli olmadığını dile getiren Uşakov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu konuda bir davet var. Putin ve Erdoğan, ziyaretin yakın zamanda gerçekleştirilmesi konusunda sözleşti. Ancak henüz kesin bir tarih konuşulmadı" dedi.

Savaş emrinden bu yana ilk ziyaret

Putin'in Türkiye ziyareti, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılara başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana bir NATO üye ülkesine gerçekleştireceği ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz mart ayında Rus lider Putin hakkında Ukrayna'da savaş suçu işlediği gerekçesiyle "tutuklama kararı" çıkarmıştı. Putin'in bir yurt dışı ziyaretinde "yakalama kararının" uygulanıp uygulanmayacağı bir süre tartışılmıştı. Türkiye'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruluş statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmaması nedeniyle Putin'in "yakalanması" riski taşımadığı ifade ediliyor. - MOSKOVA