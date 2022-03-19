Putin'in giydiği montun fiyatı dudak uçuklattı! Rusya'daki asgari ücretin tamı tamına 25 katı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 24'üncü gününde devam ederken, dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın ilhakının 8'inci yılı için başkent Moskova'da düzenlenen etkinlikte konuştu.

Putin'in konuşmasından daha çok giydikleri kamuoyunda gündem oldu. ABD'nin ve Batı'nın yaptırımları sonrası Sovyet dönemindeki yoksullukla karşı karşı kalan Rus halkını selamlayan Putin, 10 bin sterlin yani ortalama 195 bin TL değerindeki İtalyan tasarımcı Loro Piano imzalı montuyla etkinlikte yerini aldı.

2021'de, ortalama bir Rus'un yıllık maaşı 678 bin ruble idi, bu da Putin'in montunun maliyetinin yarısından daha fazlasına denk geliyor. Bu oran aylık maaş ile karşılaştırıldığında ise asgari ücretin 25 katına denk. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batı'nın uyguladığı yaptırımlarla birlikte Rus halkının mali durumu da her geçen gün zorlaşıyor.