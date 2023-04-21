Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Mohammed bin Salman ile telefonda görüştüğü belirtildi.