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Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman telefonda görüştü

Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman telefonda görüştü

Dünya Haberleri

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Mohammed bin Salman ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Mohammed bin Salman ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye dair açıklamasında "Taraflar, küresel petrol piyasası istikrarını sağlamayı amaçlayan OPEC Artı'daki koordinasyon düzeyinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Suudi Arabistan ve BRICS arasındaki işbirliği beklentileri de değerlendirildi.

İki lider, Rusya ve Suudi Arabistan'ın bölgesel krizlerin çözümüne yönelik yürüttüğü çabalar bağlamında Ortadoğu'daki gelişmelerin çeşitli yönleri hakkında görüş alışverişinde bulundu" ifadelerini kullandı.

BRICS terimi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomilerini ifade eder ve 2009 yılında kurulan işbirliği mekanizmasıdır. Dünya basınında, G7 ülkelerine karşı alternatif olarak kurulduğuna dair yorumlara neden olmuştur.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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