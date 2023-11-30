Putin, Henry Kissinger'in ölümüyle ilgili taziye mesajı gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in ölümüyle ilgili eşi Nancy Kissinger'e taziye mesajı yolladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in ölümüyle ilgili eşi Nancy Kissinger'e taziye mesajı yolladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Kissinger'in hayatını kaybetmesi nedeniyle eşi Nancy Kissinger'e telgraf gönderdi.

Putin'in Nancy Kissinger'e gönderdiği telgrafta şu ifadelere yer verildi:

"Eşiniz Kissinger'ın ölümü nedeniyle taziyelerimizi kabul edin. Önde gelen diplomat, bilgili, ileri görüşlü bir devlet adamı vefat etti. Onun dünyada büyük itibarı vardı. Uluslararası alandaki gerilimin yumuşamasını, Sovyet-Amerikan anlaşmaları yapılmasını sağlayan ve küresel güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunan dış siyaset, Henry Kissinger ile bağlantılıdır."?

Henry Kissinger kim?

Connecticut eyaletindeki evinde 100 yaşında hayatını kaybeden Henry Kissinger, Richard Nixon ve 38'inci ABD Başkanı Gerald Ford dönemlerini kapsayan 1973-1977 yıllarında dışişleri bakanı, 1969-1975 yıllarında ise ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapmıştı.

Soğuk Savaş zamanı, uluslararası alanda gerginliği yumuşatma siyaseti yürüten Kissinger'in döneminde, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (START) ve ikili ilişkilerin temeliyle ilgili anlaşma imzalanmıştı. Kissinger, söz konusu anlaşmaların taslağı üzerinde çalışanlardan biriydi.

SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya'yı sık sık ziyaret eden Kissinger, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 2001-2017 döneminde yaklaşık 10 kez bir araya gelmişti.