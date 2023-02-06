Putin: Gerekli yardımı sağlamaya hazırız
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı göndererek "Gerekli yardımı sağlamaya hazırız" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı göndererek "Gerekli yardımı sağlamaya hazırız" dedi.
Putin mesajında "Sizden kurbanların ailelerine ve arkadaşlarına en içten taziye ve desteklerimizi iletmenizi, ayrıca felaket sonucu yaralanan herkese acil şifa dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Bu konuda gerekli yardımı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.