Putin: Gazze'deki saldırı felaket

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'deki Al Ahli Arab Hastanesi'ne düzenlenen ve en az 500 kişinin öldüğü saldırıyı 'felaket' olarak niteledi. Putin ayrıca Filistin devletinin kurulmasının doğru bir adım olacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'deki Al Ahli Arab Hastanesi'ne düzenlenen ve en az 500 kişinin öldüğü saldırıyı "felaket" olarak niteledi.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buradaki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi. Putin Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne yapılan en az 500 kişinin öldüğü saldırıyla ilişkin, "Tek bir yerde yüzlerce ölü ve yüzlerce yaralı var. Bu elbette bir felaket, üstelik insani amaçlı bir tesiste yaşandı. Bunun çatışmanın en kısa sürede sonlandırılması gerektiğine yönelik bir sinyal olmasını umuyorum. Her koşulda meseleyi temasların ve müzakerelerin başlayabileceği noktaya getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Filistin devletinin kurulması doğru bir adım olur"

Filistin sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Bugün İsrail ve Filistin arasında yaşanan mevcut krizin Filistin devletinin kurulmasının yolunu açıp açmayacağını bilmiyorum. Ancak böyle bir adımın doğru olacağını düşünüyorum. Biz bu gerilimin tırmanmasından bağımsız olarak egemen bir Filistin devletinin her zaman kurulmasından yana olduk" diye konuştu. Bölgedeki krizin çözümüyle ilgili bireysel çabalarına değinen Putin, "Önceki gün 5 ülkenin lideriyle gerilime ilişkin telefon görüşmesi yaptım. Edindiğim izlenime göre kimse çatışmanın sürmesini, büyümesini ve durumun kızışmasını istemiyor. Bence ana aktörler, çatışmanın gelişmesini ve geniş kapsamlı bir savaşa dönüşmesini istemiyor ve bundan çekiniyorlar" şeklinde konuştu.

"Savaş uçakları Karadeniz üzerinde devriye gezecek"

Gazze'deki olayların ardından ABD'nin Akdeniz'e uçak gemisi gönderdiğini hatırlatan Putin bu adıma karşı kendilerinin de Karadeniz'de önlemler alacağını söyledi. Putin, "Benim talimatım üzerine Karadeniz üzerindeki hava sahasında Kinjal füze sistemiyle donatılmış Mig-31 savaş uçakları sürekli devriye gezmeye başlıyor. Bunun bir tehdit olmadığını belirttim. Bölgeyi silahlarla gözlemleyeceğiz" dedi. Putin ayrıca Ukrayna'daki savaşta Kiev'i destekleyen ve yeni silahlar gönderen ABD'nin çatışmanın içerisine daha fazla sürüklendiğini vurguladı. - PEKİN