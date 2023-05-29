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Putin, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti

Putin, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti

Dünya Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından dünya liderlerinden tebrik telefonları gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp tebrik ederek, Erdoğan'ın Türk-Rus ilişkilerine sağladığı katkıya dikkat çekti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı içtenlikle tebrik ederek, Rusya-Türkiye ilişkilerinin yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayacak şekilde gelişmesine yaptığı büyük katkıyı vurguladı. Türk halkının liderine verdiği desteğin, çeşitli işbirliğinin genişletilmesi için ek perspektifler açtığına dikkat çekildi" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e tebrikleri için teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, "Tebrik için teşekkür eden Türkiye Cumhurbaşkanı, mevcut gündeme dair daha fazla ortak çalışmaya dair tutumunu yineledi" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Rusya Dünya Haberler

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