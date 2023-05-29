Putin, Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.