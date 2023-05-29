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Putin, Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti

Putin, Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti

Dünya Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Dünya Haberler

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