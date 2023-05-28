Putin, Erdoğan'ı tebrik etti: 'Bağımsız dış politika desteğinin açık kanıtı'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri tekrar kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tebrik ederek, 'Erdoğan'ın seçim zaferi Türk halkının bağımsız dış politikaya desteğin açık kanıtıdır' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri tekrar kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tebrik ederek, "Erdoğan'ın seçim zaferi Türk halkının bağımsız dış politikaya desteğin açık kanıtıdır" dedi.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazanan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Kremlin Sarayı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiği belirtilirken Putin'in mesajında, "Sevgili dostum, Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine kişisel katkılarınızı çok takdir ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Putin mesajında Türk - Rus dostluğuna da vurgu yaparak, "Rus-Türk ilişkilerinin güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkınız için çok teşekkür ederiz. İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim. Erdoğan'ın seçim zaferi Türk halkının bağımsız dış politikaya desteğin açık kanıtıdır" dedi.

Putin mesajında iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi niyetini de vurgulayarak, "Akkuyu NGS inşası ve Türkiye'de bir gaz merkezinin oluşturulması başta olmak üzere planlanan ortak projelerin tutarlı bir şekilde uygulanmasına büyük önem veriyoruz" dedi.

Putin açıklamasının sonunda Erdoğan'a başarı ve sağlık temennisinde bulundu. - MOSKOVA

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023