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Putin, Erdoğan'ı tebrik etti

Putin, Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti. 2 lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda iş birliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. 2 lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda iş birliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Rusya Dünya Haberler

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