Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor

Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor, cep yakacak
Vatikan'da Papa Franciscus'un odaları mühürlendi

Papa'nın odaları mühürlendi
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak

Altın tüm zamanların rekorını kırdı

Putin'den Ukrayna'daki Geçici Ateşkes Değerlendirmesi

Putin'den Ukrayna'daki Geçici Ateşkes Değerlendirmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki geçici ateşkes sürecinin ardından askeri faaliyetlerde azalma görüldüğünü belirtti ve geleceğe yönelik umutlu olduğunu ifade etti.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da sona eren geçici ateşkes süreciyle ilgili olarak, " Ukrayna'nın askeri faaliyetlerinde azalma görüldü. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve geleceğe doğru bakmaya hazırız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'da hafta sonu ilan edilen ve dün sona eren geçici ateşkesi değerlendirdi. Çatışmaların ateşkesin ardından devam ettiğini söyleyen Putin, "Ateşkese olumlu bakıyoruz. Bu nedenle böyle bir inisiyatifte bulunduk. Herhangi bir barışçıl inisiyatife olumlu bakıyoruz. Kiev temsilcilerinin de bunu olumlu karşılayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın, ilk başta ateşkes teklifini kabul etmediğini vurgulayan Putin, "Ancak sonra orada daha akıllı şahıslar, büyük ihtimalle de yabancı küratörler, bu tür girişimlerin reddedilmesinin Kiev yönetimi için kaybetmek anlamına geldiğini söyledi. Bu nedenle Ukrayna yetkilileri hızlı şekilde bunu kabul etti" diye konuştu.

Putin, ilan edilen ateşkesin sonuçlarını analiz edeceklerini aktararak, "Ukrayna'nın askeri faaliyetlerinde azalma görüldü. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve geleceğe doğru bakmaya hazırız. Ancak buna rağmen ateşkes süreci 4 bin 900 kez ihlal edildi" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.