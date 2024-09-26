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Putin'den Nükleer Doktrin Değişikliği: Yeni Kullanım Şartları Belirleniyor

Putin'den Nükleer Doktrin Değişikliği: Yeni Kullanım Şartları Belirleniyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer doktrininde geniş değişiklikler yapacaklarını duyurdu. Yeni şartlara göre, Rusya'ya yönelik bir saldırı, destek veren bir nükleer güçle gerçekleştiriliyorsa nükleer silah kullanımına sebep olabilecek. Ayrıca, Belarus'a yönelik saldırılar da nükleer caydırıcılık için tehdit sayılacak.

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer doktrininde birçok değişikliğe gidileceğini duyurdu. Putin, "bir güç tarafından desteklenen bir ülkenin saldırısı durumunda Rusya'nın nükleer silah kullanmasına izin verilmesi gerektiğini" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'nin dünkü oturumunda, ülkesinin nükleer silah kullanma şartlarını güncellemeyi planladığını söyledi. Putin, "Bugün nükleer güç, devletimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğinin en önemli teminatı, stratejik eşitliği ve dünyadaki güç dengesini korumanın bir aracı olmaya devam ediyor" dedi.

Rusya'ya bir saldırı, "nükleer eşiği aşan ortak saldırı" olarak değerlendirilecek

Rusya Güvenlik Konseyi'nde devlet politikasında önerilen ilk değişikliğe göre, nükleer caydırıcılığın uygulanacağı devletler ve askeri ittifaklar kategorisi genişletilecek ve caydırıcılıkla etkisiz hale getirilmesi amaçlanan askeri tehditler listesi hazırlanacak. Buna göre, nükleer silahı olmayan herhangi bir devlet tarafından, ancak nükleer silahı olan bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya'ya yönelik bir saldırı, "nükleer eşiği aşan ortak saldırı" olarak değerlendirilecek.

Nükleer silah kullanma şartlarındaki bu değişiklik, herhangi bir ülkenin adı verilmemiş olsa da, Ukrayna'nın ABD veya NATO müttefikleri tarafından tedarik edilen nükleer silahlarla Rus topraklarını vurması için geçerli olacağı şeklinde yorumlandı.

Putin, daha önce bu tür saldırıların yabancı askeri personel ve varlıkların aktif katılımını gerektireceğini ve onları Rusya ile doğrudan çatışmaya sokacağını söylemişti.

Rusya, atom silahı kullanmaya başlayabileceği koşulları açıkladı

Önerilen değişikliklerde, Rusya'nın atom silahı kullanma koşullarına ilişkin "Hava ve uzay saldırı silahlarının kitlesel olarak fırlatılması ve Rusya devlet sınırını geçmeleri sonucunda kullanılabileceği" ifadelerine yer verildi. Putin, bahsi geçen bu saldırı silahlarının, "stratejik ve taktik uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları, hipersonik ve diğer hava araçları" olduğunu açıkladı.

Nükleer silah kullanımının Rus egemenliğini korumak için "çok önemli bir önlem" olmaya devam ettiğini belirten Putin, Moskova'nın "Modern askeri-politik durumun dinamik bir şekilde değiştiğini... Rusya ve müttefikleri için yeni askeri tehdit ve risk kaynaklarının ortaya çıktığını" dile getirdi.

Rusya, Belarus'a yönelik bir saldırıyı da "egemenliğine tehdit" olarak algılayacak

Rusya, ilk kez Birlik Devleti'nin bir üyesi olarak Belarus'a yönelik bir saldırı durumunda da nükleer caydırıcılığının kullanılabileceğini belirtti. Rusya, bu ifadeyle aynı zamanda konvansiyonel silahların kullanılmasının "egemenliğine yönelik kritik bir tehdit" olarak algılanacağına işaret etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, tüm bunların Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile önceden kararlaştırıldığını söyledi.

Batı Ukrayna'nın taleplerini karşılarsa Moskova, bunu "doğrudan müdahale" olarak görecek

Bu yılın başlarında Putin, NATO'dan kaynaklanan yeni tehditler göz önüne alındığında doktrinde bazı güncellemelere ihtiyaç duyulabileceğini söylemişti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, haziran ayında mevcut doktrini "çok genel" olarak nitelendirirken,  "Batı'nın Rusya tarafından kabul edilemez ve tırmandırıcı eylemlerini sürdürmeleri halinde neler olabileceğini daha açık, daha belirgin, daha kesin bir şekilde" belirtmesini gerektirdiğini açıklamıştı.

Kiev, mayıs ayından bu yana, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya karşı uzun menzilli silah kullanımına yönelik tüm kısıtlamaları kaldırması için çaba harcarken; Moskova, bunun Batı'nın çatışmaya doğrudan müdahalesi anlamına geleceğini dile getirmişti.

Kaynak: ANKA / Dünya

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