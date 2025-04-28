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Putin'den Geçici Ateşkes İlanı

Putin'den Geçici Ateşkes İlanı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Zafer'in 80'inci yıl dönümü dolayısıyla 8-11 Mayıs tarihleri arasında geçici ateşkes ilan etti. Bu süre zarfında tüm silahlı faaliyetler durdurulacak.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 8-11 Mayıs tarihleri arasında geçici ateşkes ilan ettiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Zafer'in 80'inci yıl dönümü dolayısıyla 8 Mayıs 00.00'dan 11 Mayıs 00.00'a kadar geçici ateşkes ilan etti. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Vladimir Putin'in kararıyla, insani gerekçelerle, Zafer'in 80'inci yıl dönümü günlerinde, 7-8 Mayıs gece yarısından (7 Mayıs 23.59'dan) 10-11 Mayıs gece yarısına (10 Mayıs 23.59'a) kadar, Rus tarafı ateşkes ilan ediyor. Bu dönemde bütün silahlı faaliyetler durdurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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