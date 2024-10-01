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Putin'den Çin'in Kuruluş Yıldönümüne Tebrik Mesajı

Putin'den Çin'in Kuruluş Yıldönümüne Tebrik Mesajı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in 75'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e tebrik mesajı gönderdi. Mesajında iki ülke arasındaki ticaretin arttığını ve stratejik ortaklığın güçlendirileceğini vurguladı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e bir tebrik mesajı iletti.

Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Putin'in mesajında Çin'in ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik alanlardaki etkileyici başarılarına vurgu yaptığı belirtildi. Putin, "Liderliğiniz altında Çin, küresel konumunu başarılı bir şekilde güçlendirmiş ve önemli bölgesel ile uluslararası meselelere katkı sağlamıştır" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca Rusya-Çin ilişkilerine değinerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını ve birçok büyük ölçekli ikili projenin hayata geçirildiğini belirtti. Çok taraflı örgütlerdeki (BM, BRICS, SCO) işbirliğinin önemine dikkat çeken Putin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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