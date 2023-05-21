Putin'den askerlere 'Bahmut' tebriği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri ve Wagner güçlerini, Bahmut'un ele geçirilmesi konusunda tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri ve Wagner güçlerini, Bahmut'un ele geçirilmesi konusunda tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, yayınladığı tebrik mesajında, "Artyomovsk'u (Sovyet dönemi Bahmut'a verilen isim) kurtarma operasyonunun tamamlanması dolayısıyla Wagner birliklerini ve onlara gerekli desteği sağlayan Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tüm askerlerini tebrik ederim. Tüm seçkin kişilere devlet ödülleri takdim edilecektir" dedi.